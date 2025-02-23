Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء بريطانيا: أتطلع للعمل مع فريدريش ميرز الفائز بانتخابات ألمانيا لتعزيز الأمن المشترك وتحقيق النمو لبلادنا

Lebanon 24
23-02-2025 | 17:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمين العام للناتو: نتطلع للعمل مع فريدريش ميرز بعد فوزه بانتخابات ألمانيا من أجل أمننا المشترك
lebanon 24
24/02/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء بريطانيا: ترمب محق في معرفة ما إذا كان ثمة اتفاق سلام جيد في أوكرانيا
lebanon 24
24/02/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء أيرلندا: نحتاج لتعزيز وقف إطلاق النار وزيادة ضخمة بالمساعدات لغزة وبلورة مسار سياسي لحل الدولتين
lebanon 24
24/02/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو يتلقى تحديثات عن وقائع العبوات الناسفة في منطقة تل أبيب وسيجري قريبا تقييما للوضع الأمني
lebanon 24
24/02/2025 08:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:02 | 2025-02-24
00:42 | 2025-02-24
00:37 | 2025-02-24
00:24 | 2025-02-24
00:17 | 2025-02-24
23:53 | 2025-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24