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نائب وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار في أوكرانيا بدون تسوية طويلة الأمد

Lebanon 24
23-02-2025 | 23:15
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