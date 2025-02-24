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أخبار عاجلة
وزير خارجية تركيا: إدارة ترامب تهدف لإنهاء حرب أوكرانيا وتحقيق السلام
Lebanon 24
24-02-2025
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03:40
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