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لافروف: لا نستطيع تبني طروحات أوروبية تضغط على كييف لعدم التوقيع على اتفاق مع روسيا

Lebanon 24
24-02-2025 | 03:59
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