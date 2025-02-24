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زيلينسكي يقترح إجراء عملية تبادل للأسرى على أساس "الكل مقابل الكل" باعتبار ذلك بداية لإنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24
24-02-2025 | 04:43
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