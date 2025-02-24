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رويترز عن نائب رئيس الوزراء الأوكراني: الفريقان الأوكراني والأميركي في المراحل النهائية من المفاوضات بشأن صفقة المعادن
Lebanon 24
24-02-2025
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05:17
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