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عضو الكنيست عن حزب الليكود أريئيل كيلنر: إذا لم تستسلم حماس فعلينا احتلال قطاع غزة ووقف المساعدات

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:09
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