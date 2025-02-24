نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات واسعة النطاق لحملة عسكرية جديدة ومكثفة في غزة ستشمل استهداف مسؤولي حماس وتدمير المباني والبنية التحتية التي تدعمهم

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