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نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: الجيش الإسرائيلي أجرى استعدادات واسعة النطاق لحملة عسكرية جديدة ومكثفة في غزة ستشمل استهداف مسؤولي حماس وتدمير المباني والبنية التحتية التي تدعمهم

Lebanon 24
24-02-2025 | 06:48
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