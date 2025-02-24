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رئيس الجمهوريّة أمام وفد نقابة مصانع الأدوية: أنا إلى جانبكم في كل ما يلزم لتعزيز وتطوير صناعة الأدوية في لبنان فمن الضروري أن يستعيد لبنان دوره الصناعي الذي لطالما تميز به

Lebanon 24
24-02-2025 | 07:19
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