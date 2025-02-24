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زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان: نتنياهو يعمل عمدا على إفشال المرحلة الثانية من صفقة التبادل

Lebanon 24
24-02-2025 | 09:20
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