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وول ستريت جورنال عن مسؤولين بإدارة ترامب: نريد رؤية حكومة سورية أكثر شمولا من الحالية التي يهيمن عليها إسلاميون

Lebanon 24
24-02-2025 | 10:29
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