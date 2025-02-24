Advertisement

أخبار عاجلة

أردوغان: السلام العادل بين روسيا وأوكرانيا سيتحقق إذا شاركت كل الأطراف المعنية في الحوار

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب الكويت نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي: نؤكد على دعم جهود الوساطة والحوار لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بشكل سياسي
lebanon 24
25/02/2025 02:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.. خمس جبهات تحدد الرابح
lebanon 24
25/02/2025 02:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: تحقيق السلام في أوكرانيا من مصلحة روسيا وأوكرانيا وأوروبا
lebanon 24
25/02/2025 02:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: إنهاء الصراع في أوكرانيا يجب أن يكون مقبولاً من كل الأطراف المعنية بما في ذلك أوكرانيا وأوروبا وروسيا
lebanon 24
25/02/2025 02:17:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2025-02-24
18:45 | 2025-02-24
18:29 | 2025-02-24
18:27 | 2025-02-24
18:25 | 2025-02-24
18:21 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24