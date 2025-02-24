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هيومن رايتس ووتش: على وزراء الخارجية الأوروبيين إدانة جرائم إسرائيل الفظيعة خلال اجتماعهم مع غدعون ساعر

Lebanon 24
24-02-2025 | 11:34
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