Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: لا يمكن أن نخفي قلقنا بشأن الوضع في الضفة الغربية

Lebanon 24
24-02-2025 | 12:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: نبدي قلقنا البالغ في ظل أعمال العنف الجارية في الضفة الغربية
lebanon 24
25/02/2025 02:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن تقييم للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي: إعادة إعمار غزة والضفة تحتاج 53,2 مليار دولار
lebanon 24
25/02/2025 02:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: من الواضح أن أي اتفاق بشأن أوكرانيا خلف ظهورنا لن ينجح
lebanon 24
25/02/2025 02:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن بن غفير: حتى في الضفة الغربية يمكن دراسة البدء بتشجيع الهجرة الطوعية
lebanon 24
25/02/2025 02:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:43 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:57 | 2025-02-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-02-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:16 | 2025-02-24
18:45 | 2025-02-24
18:29 | 2025-02-24
18:27 | 2025-02-24
18:25 | 2025-02-24
18:21 | 2025-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24