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ترامب: لن تكون هناك حرب في أوكرانيا بمجرد إبرام صفقة معادن بين واشنطن وكييف

Lebanon 24
24-02-2025 | 13:25
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