موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي: نتنياهو أصر على أن الإفراج عن الأسرى الـ600 لن يتم إلا بعد تسليم جثامين الجنود الخميس خلافا لتوصيات قادة الأجهزة الأمنية

Lebanon 24