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مدير مستشفى أصدقاء المريض في غزة: وفاة 3 أطفال نتيجة البرد الشديد وهناك حالات أخرى خطيرة

Lebanon 24
24-02-2025 | 16:43
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