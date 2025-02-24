7
o
بيروت
6
o
طرابلس
7
o
صور
6
o
جبيل
7
o
صيدا
8
o
جونية
1
o
النبطية
-4
o
زحلة
0
o
بعلبك
5
o
بشري
3
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ممثل فرنسا في مجلس الأمن: لن يكون هناك سلام واستقرار إن ساد قانون الغاب
Lebanon 24
24-02-2025
|
17:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: لا بد للانتقال السياسي أن يكون سلميا وممثلا لكافة السوريين
Lebanon 24
مندوب فرنسا في مجلس الأمن: لا بد للانتقال السياسي أن يكون سلميا وممثلا لكافة السوريين
25/02/2025 02:31:10
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة أميركا في جلسة لمجلس الأمن: هناك إمكانية لتهيئة الظروف لإنهاء الحرب في القارة الأوروبية
Lebanon 24
ممثلة أميركا في جلسة لمجلس الأمن: هناك إمكانية لتهيئة الظروف لإنهاء الحرب في القارة الأوروبية
25/02/2025 02:31:10
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مارك ضو من مجلس النواب: لا عودة للثلاثية مع ضرورة ضبط السلاح وتسليمه وطالبنا سلام بتشكيل سريع ونعتبر انفسنا ممثلين بفخامة الرئيس وبالرئيس المكلف واليوم هناك فرصة حقيقية لانقاذ البلد
Lebanon 24
مارك ضو من مجلس النواب: لا عودة للثلاثية مع ضرورة ضبط السلاح وتسليمه وطالبنا سلام بتشكيل سريع ونعتبر انفسنا ممثلين بفخامة الرئيس وبالرئيس المكلف واليوم هناك فرصة حقيقية لانقاذ البلد
25/02/2025 02:31:10
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن: لندن مستعدة لتوفير الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا لحماية نفسها وشعبها
Lebanon 24
ممثلة بريطانيا في مجلس الأمن: لندن مستعدة لتوفير الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا لحماية نفسها وشعبها
25/02/2025 02:31:10
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
Lebanon 24
"آدم" لم ينتهِ بعد: الثلوج لامست الساحل والآتي هو الأقسى.. الأب خنيصر يُحذر مُجددا
00:43 | 2025-02-24
24/02/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
من دون ماكياج ومُتعبة جداً.. صورة للفنانة إليسا تُثير الجدل شاهدوا كيف بدت
04:18 | 2025-02-24
24/02/2025 04:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
Lebanon 24
تزوج 4 مرات.. تعرفوا الى ابنة النجم أيمن زيدان الحسناء من طليقته الكويتية بإطلالة نادرة (صورة)
23:57 | 2025-02-23
23/02/2025 11:57:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول فيديو لـ"أبو علي" مرافق نصرالله بعد التشييع.. ماذا قال؟
12:06 | 2025-02-24
24/02/2025 12:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
Lebanon 24
بروب الاستحمام.. ابنة هيفا وهبي تلفت الأنظار وتغيير كبير في وجهها! (صور)
02:44 | 2025-02-24
24/02/2025 02:44:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:21 | 2025-02-24
الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا مشتبهين اثنين قرب الحدود بعد أن عبرا إلى داخل إسرائيل من الأردن
19:18 | 2025-02-24
ماسك: سيُمنح الموظفون فرصة أخرى وفقاً لتقدير الرئيس وفي حال عدم استجابتهم للمرة الثانية سيؤدي ذلك إلى إنهاء خدمتهم
19:16 | 2025-02-24
إيلون ماسك: ترامب سيمنح الموظّفين الفيدراليين فرصة أخرى لإرسال إنجازاتهم وإلا سيتم فصلهم
18:45 | 2025-02-24
ماكرون ل"فوكس نيوز": وصول ترامب للسلطة أدى لتغير قواعد اللعبة بشأن الحرب في أوكرانيا
18:29 | 2025-02-24
ماكرون لترامب: نحن لا نفرض تعريفات جمركية على الولايات المتحدة
18:27 | 2025-02-24
ماكرون: أتمنى أن أقنع ترامب بوقف الحرب التجارية
فيديو
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
Lebanon 24
يوم تاريخي.. "حزب الله" شيّع نصرالله وصفي الدين بحضور الآلاف
07:52 | 2025-02-23
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
25/02/2025 02:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24