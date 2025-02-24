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الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا مشتبهين اثنين قرب الحدود بعد أن عبرا إلى داخل إسرائيل من الأردن

Lebanon 24
24-02-2025 | 19:21
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