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تلغراف: ماكرون يضغط على أوروبا لبحث دور أسلحة فرنسا النووية في الدفاع عن القارة

Lebanon 24
24-02-2025 | 23:30
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