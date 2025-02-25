هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب ستطلق سراح نصف الأسرى الفلسطينيين الذين كان يفترض أن يفرج عنهم السبت الماضي وذلك لقاء إعادة جثماني رهينتين إسرائيليتين خلال الـ48 ساعة المقبلة

Lebanon 24