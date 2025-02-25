Advertisement

أخبار عاجلة

وزير دفاع العراق للعربية: لا خطوط حمراء أميركية على تسليح الجيش

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع العراق للعربية: التنسيق الأمني والاستخباراتي مع تركيا مستمر
lebanon 24
25/02/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع العراق للعربية: لن نسحب التعزيزات على حدود سوريا لحين سيطرتها على الحدود
lebanon 24
25/02/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع العراق للعربية: الفراغ الذي حصل في سوريا أجبرنا على تعزيز الحدود المشتركة
lebanon 24
25/02/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش بنى قاعدتين في جبل الشيخ السوري و7 قواعد في المنطقة العازلة ولن نسمح بعزلنا عن دمشق
lebanon 24
25/02/2025 12:03:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:02 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
04:59 | 2025-02-25
04:58 | 2025-02-25
04:57 | 2025-02-25
04:49 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24