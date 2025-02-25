Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس السوري: الثورة أنقذت البلاد من الضياع لكن التحديات ما زالت كبيرة

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس السوري: ستكون هناك فسحة واسعة للحريات في البلاد ضمن ضوابط قانونية
lebanon 24
25/02/2025 12:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب عبد الكريم كبارة من بعبدا: سميت الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة المقبلة خصوصاً وانه اثبت قدرته على ادارة البلاد ويتمتع بشبكة علاقات خارجية كبيرة نحن بحاجة اليها
lebanon 24
25/02/2025 12:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الإدارة السورية الجديدة: الثورة تصلح لإزالة حكم لكنها لا تصلح لبناء دولة
lebanon 24
25/02/2025 12:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس السوري يشدد على وحدة سوريا وحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
25/02/2025 12:05:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:04 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
05:02 | 2025-02-25
04:59 | 2025-02-25
04:58 | 2025-02-25
04:57 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24