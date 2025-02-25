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حماس: نجدد مطالبة محكمة العدل والجنائية الدولية بضرورة محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم البشعة في حق شعبنا

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:18
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