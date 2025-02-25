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الخارجية الإيرانية: نجري محادثات بناءة مع الترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:50
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