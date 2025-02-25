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وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل تنوي اتباع سياسة في التعامل مع التهديدات الواردة من الحدود السورية

Lebanon 24
25-02-2025 | 03:52
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