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القناة 12 الإسرائيلية: سكان وسط البلاد يبلغون عن "انفجارات قوية" الآن

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:12
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