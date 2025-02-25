سلام: تعي الحكومة أن العدوان تكبد الخسائر وذلك يدعونا إلى تضافر الجهود لتضميض الجراح وحشد الدعم العربي وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة الإعمار من خلال صندوق مخصص لهذه الحاجة

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