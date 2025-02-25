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سلام: تعي الحكومة أن العدوان تكبد الخسائر وذلك يدعونا إلى تضافر الجهود لتضميض الجراح وحشد الدعم العربي وستلتزم الحكومة بالإسراع في إعادة الإعمار من خلال صندوق مخصص لهذه الحاجة

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:14
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