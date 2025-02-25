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سلام: نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:19
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