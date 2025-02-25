سلام: سنعمل على مكننة المحاكم وإصلاح السجون وعلى تطبيق قانون المخفيين قسراً وسنواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

Lebanon 24