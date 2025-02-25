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سلام: سنعمل على مكننة المحاكم وإصلاح السجون وعلى تطبيق قانون المخفيين قسراً وسنواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:13
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