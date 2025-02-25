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سلام: سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:27
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