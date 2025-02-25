Advertisement

أخبار عاجلة

الياس بو صعب: أجدد مطلبي بدعوة الجميع إلى حوار وطني حقيقي ومصارحة ومصالحة

Lebanon 24
25-02-2025 | 04:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: سأعرض على فخامة الرئيس غدًا عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة حقيقي في لبنان لأن التكاذب والحذر ناتج عن خوف الجميع من بعضهم البعض (الجديد)
lebanon 24
25/02/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فيصل كرامي: نتطلّع الى طريقة جديدة في الحكم وبالتطابق مع شركائنا في الوطن في رئيس اصلاحي متعاون مع الحكومة ورئيسها ويرعى حوارًا حقيقيًا مع الجميع
lebanon 24
25/02/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الحوار الوطني السوري ... أحزاب كردية تنتقد "التمثيل الشكلي"
lebanon 24
25/02/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق مؤتمر الحوار الوطني بدمشق.. والشرع يُشدد على وحدة سوريا ووحدة السلاح و"احتكاره" بيد الدولة
lebanon 24
25/02/2025 14:40:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:40 | 2025-02-25
07:37 | 2025-02-25
07:28 | 2025-02-25
07:23 | 2025-02-25
07:19 | 2025-02-25
07:17 | 2025-02-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24