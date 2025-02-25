بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

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