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بولا يعقوبيان خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: ثقة الناس بالطبقة السياسية في الحضيض وهذه الحكومة ليست ما كنا نتمناه بل كنا نتمنى حكومة تشبه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:02
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