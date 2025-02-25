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يعقوبيان: أتمنى أن أكون مخطئة سيدي الرئيس ولكن توقع أن يبدأ "شد الشعر" كلما اقتربت الانتخابات ونحن في سباق مع الزمن وهذه الحكومة يجب أن تكون حكومة القرارات الشجاعة والمحاسبة

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:04
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