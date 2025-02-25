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رئيس شركة فنادق إنتركونتيننتال للهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر أطلع الرئيس عون على خطط تطوير الفنادق التي تديرها الشركة في لبنان في ظل عودة الاستقرار عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

Lebanon 24
25-02-2025 | 05:21
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