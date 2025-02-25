رئيس شركة فنادق إنتركونتيننتال للهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر أطلع الرئيس عون على خطط تطوير الفنادق التي تديرها الشركة في لبنان في ظل عودة الاستقرار عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

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