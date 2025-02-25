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السيد: تعبير الإصلاح المذكور في البيان الوزاريّ يجب ان يكون إصلاحًا للدولة وتعبير الإنقاذ هو إنقاذ الشّعب من الدولة

Lebanon 24
25-02-2025 | 06:15
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