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باسيل: تمّ حذف كلمة المقاومة من البيان الوزاري لأن حزب الله خسر وخسّر لبنان معادلة الردع

Lebanon 24
25-02-2025 | 07:28
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فؤاد مخزومي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية
lebanon 24
25/02/2025 20:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تعاطت البيانات الوزارية اللبنانية مع بند "المقاومة"
lebanon 24
25/02/2025 20:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله" عن البيان الوزاري: المقاومة ليست حبراً على ورق
lebanon 24
25/02/2025 20:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: مطالبنا في البيان الوزاري هي تنفيذ القرار 1701 واتّفاق وقف إطلاق النار وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانيّة
lebanon 24
25/02/2025 20:48:41 Lebanon 24 Lebanon 24
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