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عدوان: السيادة تطبق ببدء الانسحاب الاسرائيلي وحق العودة للفلسطينيين ويجب رفض أي حل على حساب الأردن ومصر والسعودية وحل الدولتين

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:06
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