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عدوان: نريد أن نضع خطة نفاوض صندوق النقد عليها وليس أن ننفذ خطة صندوق النقد ونقضي على أموال المودعين ونحن لن نتهاون بقضية أموالهم إطلاقا

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:21
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