عدوان: سوف ندعم الحكومة بهدف تنفيذ بيانها الوزاري وبهدف تنفيذ خطاب القسم وإذا استمرت الحكومة بهذا المسار سندعمها وفي حال المماطلة سنكون بالمرصاد لأنّه هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد وليس لدينا الحق ان نفوت هذه الفرصة

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