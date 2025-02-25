مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا: إسرائيل تمنع عودة المهجرين إلى بيوتهم في لبنان وتمارس الاستفزازات بالتحليق فوق جنازة نصر الله

Lebanon 24