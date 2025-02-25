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آلان عون: الحكومة شهدت ولادة غير تقليدية إلا أن الأهم التزامها بمسار الإصلاح بعيداً عن المحاصصة

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:51
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آلان عون: عمر الحكومة طويل لتحقيق بعض الاصلاحات
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25/02/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون: ما يهم اللبناني اليوم هي الافعال لا التوقعات وأطلب من الحكومة أن تستغل الظرف السياسي وتهديم آليات الفساد وتفكيك "الإمارات" الموجودة داخل الدولة
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25/02/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
آلان عون: الأساس هو في إعطاء فرصة جديدة وسأعطي الحكومة الثقة ولكن التحدي الحقيقي هو أن ترتفع الحكومة إلى قدر تطلعات المواطنين
lebanon 24
25/02/2025 20:42:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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