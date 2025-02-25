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وكالة الأنباء الفلسطينية: شهيد و7 مصابين برصاص قوات الاحتلال في مواجهات بمنطقة المقبرة الغربية في نابلس

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:55
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