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الحكومة الإيطالية: إذا صدر قرار بإرسال بعثة للأمم المتحدة لأوكرانيا تضم قوات من بلدان مختلفة "فربما يمكننا أن نفكر في الأمر"
Lebanon 24
25-02-2025
|
11:58
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