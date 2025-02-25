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الحكومة الإيطالية: إذا صدر قرار بإرسال بعثة للأمم المتحدة لأوكرانيا تضم قوات من بلدان مختلفة "فربما يمكننا أن نفكر في الأمر"

Lebanon 24
25-02-2025 | 11:58
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