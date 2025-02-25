النائب عبد الرحمن البزري خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: هناك العديد من المكونات والوزراء الذين نفخر بإنجازاتهم في الحكومة الجديدة والجو العام يدفعنا للتعامل بإيجابية معها ومنحها الثقة

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