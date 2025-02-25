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النائب حيدر ناصر: لا تزال الطائفة العلوية مستبعدة من الحكومة والوظائف المتقدمة وهذه الحكومة واصلت هذا النهج باستبعادها

Lebanon 24
25-02-2025 | 12:29
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