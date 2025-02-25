النائب طه ناجي خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: وجدنا كلمة معايير قد ذكرت في البيان 4 مرات وكلمة العدالة 6 مرات فسألنا أين كانت هذه العبارات عند تأليف الحكومة ولكن للأسف جاءت النتيجة عرجاء

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