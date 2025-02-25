النائب ياسين ياسين خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري: يجب على الحكومة وضع خطة انقاذية تحمل كل مسؤول مسؤوليته إذ أن السرقة التي حصلت للمودعين يتحملها المصارف ومصرف لبنان والمجلس المركزي الذي كان مخيبا وغير فعّال

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