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القناة 12 الإسرائيلية: الخطة التي وضعتها حماس اعتبرت ناحل عوز أحد أهم موقعين ودرست الموقع وتعرفت على نقاط ضعفه

Lebanon 24
25-02-2025 | 13:43
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