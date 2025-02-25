Advertisement

أخبار عاجلة

ترمب: أنفقنا 350 مليار دولار في أوكرانيا ونريد أن نحصل عليها

Lebanon 24
25-02-2025 | 17:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع أميركا: أنفقنا 300 مليار دولار لدعم أوكرانيا
lebanon 24
26/02/2025 08:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: سنمنح الإقامة الأميركية للأجانب الراغبين في الحصول عليها مقابل سداد 5 ملايين دولار
lebanon 24
26/02/2025 08:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: أوكرانيا رفضت طلب أميركا إنشاء صندوق بـ500 مليار دولار كجزء من صفقة المعادن
lebanon 24
26/02/2025 08:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمن تسوية لأوكرانيا.. روسيا قد تتنازل عن أصول مجمدة بـ300 مليار دولار
lebanon 24
26/02/2025 08:29:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:02 | 2025-02-26
00:38 | 2025-02-26
00:31 | 2025-02-26
00:29 | 2025-02-26
00:12 | 2025-02-26
00:12 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24